Kahramanmaraş
'a şehit ateşi düştü"Barış Pınarı Harekatı"nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek
'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı
KAHRAMANMARAŞ - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi.Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi.