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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştüTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

11.10.2019 17:36
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Tunceli'de görev yaparken katıldığı Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen Hacı Bebek'in Yeni Mahalle'de yaşayan ailesine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekibi eşliğinde verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı.
19 yıl önce TSK'ya katılan evli ve 2 çocuk babası Hacı Bebek'in baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Hacı Bebek, yarın düzenlenecek törenin ardından Göksun'da toprağa verilecek.
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş, Bebek, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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