Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Haberler

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın Kahramanmaraş'taki babaevine ateş düştü.

10.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:13Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
'nin idlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Saylak'ın 'taki babaevine ateş düştü.

Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik rejim güçleri tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) şehadet haberi askeri yetkililer tarafından ailesine bildirildi. Ömer ve Nigar Saylak'ın 5 çocuğundan biri olan Fatih Saylak'ın bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Şehidin Onikişubat ilçesi Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk bayrakları asılırken, cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Suriye, Fatih, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 21:07:46