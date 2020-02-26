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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit oldu.

26.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:50Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında 'nin bölgesinde şehit oldu.
Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş (24), Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Baykuş'un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi'ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş'a bildirildi. Şehidin naaşının yarın memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.
(İHA)

Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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