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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştüSİİRT'in Pervari ilçesinde mayına basması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

04.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:24
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
SİİRT'in Pervari ilçesinde mayına basması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.
Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit olduğu haberi merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Beşen Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülbahar ile babası Kazım Gündeş'e verildi. Acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan ile yetkililerden alan Gündeş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Türk bayrağı asılan evi, taziye için gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Bekar olan 5 kardeşi bulunan şehit Bekir Gündeş'in yarın düzenlenecek törenle Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi. Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pervari, Güncel, Haber

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