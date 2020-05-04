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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİSiirt'in Pervari ilçesinde mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, askeri helikopterle memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

04.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:50
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)
CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ
Siirt'in Pervari ilçesinde mayına basarak şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in cenazesi, askeri helikopterle memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidin naaşı; havaalanında babası Kazım, annesi Gülbahar Gündeş, kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.
Şehidin naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze nakil aracın taşındı. Bu sırada oğlu Bekir Gündeş'in Türk bayrağına sarılı tabutu önünden geçerken baba Kazım Gündeş fenalık geçirdi. Acılı babaya ilk müdahale sağlık ekipleri ve yakınları tarafından yapıldı.
Şehit Bekir Gündeş, yarın saat 11.00'de Beşen Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Ömer KOÇ
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Pervari, Piyade, Güncel, Haber

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