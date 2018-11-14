Kahramanmaraş'a "Senem Ayşe Millet Bahçesi"

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:06

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kente yeni bir millet bahçesi kazandırmak için çalışmalara başladı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat İlçesi Malik Ejder Mahallesi'nde 130 dönüm alanda yapımına başlanan Senem Ayşe Millet Bahçesi'ne ağaçlar dikildi.'Senin de bir dikili ağacın olsun' kampanyası kapsamında Kahramanmaraş'ın genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş'ın yaşam kalitesi ve marka değerinin yükselmesi için yeşil alanların önemli olduğunu söyledi. Erkoç, "Tabii biz Kahramanmaraş'ımızı daha yaşanılabilir, daha nefes alınabilir hale getirmek için yoğun bir gayret içindeyiz. Şehirlerin marka değerlerini yükselten en önemli özelliklerden bir tanesi yeşil alanlardır. Buralar adeta şehrin akciğerleri. Göreve geldiğimizden bu yana insanlarımızın daha rahat nefes alması için yoğun bir şekilde büyük millet bahçeleri yapıyoruz. Dünya'da örnek gösterilecek kışlık ve yazlık alanlar oluşturmaktayız. Daha öncesinde insanlarımız Kahramanmaraş-Tekir arasındaki bölgede uygun olmayan şartlarda piknik yapmaya giderlerdi. Orada da güzel bir hizmet yaptığımız inancındayım. 15 Temmuz Millet Bahçesi Türkiye'de ilk Millet Bahçesi. Yine aynı şekilde Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, şimdi burası da Senem Ayşe Millet Bahçesi. Burası da 130 dönüm. Yeşil ağırlıklı ve yanından nehir geçen bir millet bahçesi olacak" diye konuştu.Senem Ayşe Millet Bahçesi'nin yapımı tamamlandığında içerisinde Yürüyüş Yolu 18 bin 500 metre kare 250 araçlık otopark, 38 adet kamelya, 67 adet piknik masası,73 adet bank ile vatandaşlar hizmet verilecek. - KAHRAMANMARAŞ