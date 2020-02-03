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Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

03.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:04Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı
'dan uyuşturucu satmak için 'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu, Antalya'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için ilçeye gelen N.S'yi (32) takibe aldı.
Şüphelinin bulunduğu otobüsü Erçene Mahallesi'nde durduran ekipler, kadının üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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