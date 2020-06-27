KAHRAMANMARAŞ Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybettiKAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.

27.06.2020 18:42 | Son Güncelleme: 27.06.2020 19:46
Afşin'de, 6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, İlknur Öksüz (35) 6 katlı apartmanın en üst katından düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Afşin Bey Caddesi'nde meydana geldi. İlknur Öksüz, 6 katlı apartmanın en üst katından, henüz bilinmeyen nedenle düştü. Beton zemine çakılan Öksüz, ağır yaralı halde götürüldüğü hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Sıtkı GÖNEN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)
KAHRAMANMARAŞ Afşin’de, 6’ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Afşin, Güncel, Haber

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