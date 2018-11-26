Kahramanmaraş AK Parti İl Başkanı İlçe Adayları 10 Güne Kadar Açıklanacak

Ak Parti Kahramanmaraş
il başkanı Ömer Oruç
Bilal Depgici, ilçe belediye başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını söyledi.
Ak Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya milletvekilleri ile birlikte katılan Ömer Oruç Bilal Depgici, yeni dönemde aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç
'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. İlçe başkan adaylarının 10 güne kadar açıklanacağını belirten Depgici, şöyle dedi
Kahramanmaraş'ta büyükşehirle birlikte 106 aday adayı müracaat etmişti. Büyükşehir belediyemizde bir aday değişikliği oldu ve bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı Fatih Mehmet Erkoç
'a teşekkür ediyorum. Bayrak el değiştiriyor ve daha iyi hizmetler oluşması için hizmet yarışına giriliyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Hayrettin Güngör
olarak açıklandı. İlçe belediye başkan adaylarımız da 10 güne kadar açıklanacaktır. Kimler aday olursa bizler onlarla beraber yol yürüyeceğiz.
Mehmet Fatih Erkoç,Ömer Oruç,Kahramanmaraş,Ak Parti
26 Kasım 2018 Pazartesi 16:44