Kahramanmaraş AK Parti'li Ünal Ekonomi Bu Kadar Saldırıya Rağmen Güçlenmeye Başladı

30 Kasım 2018 Cuma 17:22



30 Kasım 2018 Cuma 17:22

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Türkiye'nin ekonomisi bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladı. Geçmişte Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi? Bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi, birlik ve beraberlik ruhudur" dedi.AK Parti'den 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösterilen Hayrettin Güngör'le ilgili Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, milletvekilleri ve partililer katıldı.Törende kalabalığa hitap eden AK Parti'li Ünal, ülke ekonomisinin güven verdiğini ve her türlü saldırının anında bertaraf edildiğini söyledi. Geçmişte memurların, maaşlarını alınca döviz bürosuna koştuğunu ve 13 Ağustos gecesi, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bu kez kur saldırısı yapıldığını kaydeden Ünal, şöyle konuştu:"13 Ağustos'ta Türkiye'ye karşı kur saldırısında bulundular. Adeta 13 Ağustos gecesini ekonominin 15 Temmuz'u yapmak istediler. Ne oldu? Birileri alkış tutuyordu, dolar 10 lira olacak, diye. Ana muhalefet partisi bu milletin oy verdiği parti, dolar 10 lira olsun, diye alkış tutuyorlardı. Onlara kananlar, dolar 10 lira olacak, diye ülkesinin ekonomisine güvenmek yerine gidip dolar alanların halini görüyorsunuz. Dolar düşüyor. Dolar yükselirken sosyal medyayı ayağa kaldıranlar dolar düşerken neredeler? Ben bir açıklama yaptım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı ve çabuk karar vermesi sayesinde 13 Ağustos gecesi Türkiye kur atağını bertaraf etmiştir, şeklinde. Kıyameti kopardılar. Türkiye kur atağını bertaraf etmedi, dediler. Türkiye'nin ekonomisi bu kadar saldırıya rağmen toparlanmaya ve güçlenmeye başladı. Geçmişte bir Anayasa fırlatıldığı için bir gecede fakirleşmedik mi? Bu kadar saldırıya rağmen dimdik ayaktaysak bunun sebebi, birlik ve beraberlik ruhudur."AK Parti'nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ise kente hizmet etmeye geldiğini belirterek, "Biz hizmet etmeye, gönül almaya geldik. Oy almaya değil, gönül almaya geldik. Biz gönülleri kazanırsak oyu o ellerden alırız. Kahramanmaraş'a bu güne kadar hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.