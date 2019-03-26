Kahramanmaraş Ak Partili Ünal Onların Belediyeleri O Gece Darbeye Karşı Gelir Miydi

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Ak Partili Ünal Onların belediyeleri o gece darbeye karşı gelir miydiAK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, belediye meclis üyesi listelerinde PKK ile bağlantılı kişilere tepki gösterdi. 15 Temmuz'da özellikle AK Partili belediyelerin iş makineleriyle darbeye karşı çıktığını hatırlatan Ünal, Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, acaba o gece darbeye karşı gelir miydi dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Birlik Vakfı'nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal; PKK ile iltisaklı, ilişkili kişilerin İyi Parti, Saadet Partisi ve CHP'nin listelerinde yer aldığını söyledi. Mahir Ünal, şöyle devam ettiBu meclis üyesi adaylarının geçmişte Öcalan'a dönük destek mitinglerinden tutun da PKK terör örgütüne dönük açıklamalarına kadar her şey kamuoyunun önünde. Burada bir şeyin önemi ortaya çıkıyor, bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi şu soruyu doğru soralım. Eğer 15 Temmuz gecesi kalkışma olduğunda, darbeciler bu milletin varlığına, istiklaline, istikbaline dönük kalkışma gerçekleştirdiğinde belediyeler ne yaptılar İş makineleriyle, bütün imkanlarıyla adeta bu darbecilere dönük bir mücadele örneği gösterdiler Türkiye'de. Özellikle AK Partili belediyelerin bütün illerde gecenin ilk saatlerinden itibaren darbenin engellenmesine dönük verdiği mücadeleyi biliyorsunuz. Kahramanmaraş'ta da aynı şey yaşandı. Ben şu soruyu soruyorum; 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe', 'tiyatro' diyen, FETÖ'cüleri yargılayan mahkemeleri, savcı ve hakimleri suçlayan ve bunlarla ilgili tahfif, tezyif, her şeyi gerçekleştiren, 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden darbecilere 'Mehmetçik' diyenler acaba o gün onların belediyeleri, onların anlayışı, onların zihniyeti acaba o gece darbeye karşı gelir miydi Bu anlayış, yeni FETÖ'nün söylemini kullanan, 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, o gece darbe için sokağa çıkan asker kılıklı FETÖ'cülere 'hapisteki Mehmetçikler' diyenler, acaba o gece imkanları olsaydı o darbeye karşı çıkarlar mıydı Bu sorunun cevabı, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yapacağı seçimin de aslında cevabı.