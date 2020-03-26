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KAHRAMANMARAŞ Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldiKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

26.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:33

Andırın 'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ Andırın’da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Andırın, Güncel

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KAHRAMANMARAŞ Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

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