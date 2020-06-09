KAHRAMANMARAŞ Andırın'da toplu balık ölümleri endişe yarattı

Andırın'da toplu balık ölümleri endişe yarattıKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı.

09.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 21:47
Andırın'da toplu balık ölümleri endişe yarattı
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde meydana gelen toplu balık ölümleri tedirginliğe yol açtı. Bölge halkı, ölü balıkların yağmur yağdıktan sonra kıyıya vurduğunu söyledi.
İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Çınargeçidi Barajı'nın su toplama göletinde kıyıya ölü sazan balıkları vurmaya başladı. Mahalleli Fikret Öksüz, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Öksüz, "Yağmur yağışının ardından baraj göletinde binlerce balık ölmüş vaziyette kıyıya vuruyor. İrili ufaklı ölen balıklar çevrede toplanıyor, acaba tarım ilacından mı kaynaklanıyor bilmiyoruz. Ben bu yörede yaşıyorum, ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yetkilerden yardım bekliyoruz" dedi.
Fikret Öksüz'ün kızı 9 yaşındaki Zehra Bengisu Öksüz ise balıkların ölmesine çok üzüldüğünü belirterek, "İlk defa bu kadar çok ölmüş balık gördüm. Hem korkuyor ve acıyorum, çok üzülüyorum" diye konuştu.
YETKİLİLER NUMUNE ALDI
Öte yandan vatandaşların ihbarı üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerin balık ölümlerinin nedenini bulmak için inceleme başlattığı, bu kapsamda numune alarak laboratuara gönderdikleri bildirildi. KAHRAMANMARAŞ Andırın’da toplu balık ölümleri endişe yarattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Andırın, Güncel, Haber

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