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Kahramanmaraş araçta 64 sikke ele geçirildi

Araçta 64 sikke ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın kontrol için durdurduğu araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirildi.

17.02.2020 13:01 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:03
Araçta 64 sikke ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın kontrol için durdurduğu araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirildi.
İl jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında A.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen aracı durdurdu. Kontrol için durdurulan araçta arama yapan ekipler, sürücünün yanındaki Z.Y.'ye ait plastik kutuda tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirdi. Z.Y. hakkında adli işlem yapılırken, sikkeler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kahramanmaraş araçta 64 sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA


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