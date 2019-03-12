Kahramanmaraş Bakan Dönmez: Elektrik İhracatımız, İthalatımızın Üstüne Geçti

Kaynak: DHA

Bakan Dönmez: Elektrik ihracatımız, ithalatımızın üstüne geçti (2)'YETERİ KADAR ARAMADIKLARI İÇİN BULAMADILAR'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki seçim bürosu ziyaretinin ardından Afşin- Elbistan B Termik Santrali'ne geçti. Bakan Dönmez, burada bir süre önce özelleştirilen Afşin- Elbistan A Termik Santrali ile Afşin- Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'ndeki personelden bir grup ve sendika temsilcileri ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu. Dönmez, daha sonra Elbistan'a geçerek, AK Parti İlçe Seçim Bürosu önünde toplananlara seslendi. 'Güçlü Türkiye' için bağımsız enerjiye sahip olmak gerektiğini kaydeden Bakan Dönmez, bu kapsamda yaptıkları çalışmada, son olarak Trakya'da 3 milyar metreküp doğal gaz bulduklarını söyledi.Rezervin, 300 bin haneli şehrin 10 yıl süreyle doğal gaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte, piyasa değerinin de 5 milyar lira olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, şöyle konuştu:"Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından ülkemiz maalesef çok büyük zenginliklere sahip değil; ama bugüne kadar yeteri kadar aramadıkları için bulamadılar. Şimdi biz araştırmalarımızı, araştırmalarımızı artırdık hem karada hem de denizde. Bir gemimiz vardı, Antalya açıklarında sondaj yapıyorduk, doğal gaz için. O sondajına devam ediyor, kısa sürede netice alacağız. Var mı, yok mu henüz belli değil inşallah buluruz. Bazıları bize diyor ki 'Niye arıyorsunuz?' Bir muhalefet milletvekili çıkmış, bakanlığıma soru önergesi vermiş. 'Akdeniz'de ne işiniz var, bu kadar parayı niye harcıyorsunuz?' Bir yerlerden üfürmüşler o rakamı. Yalan dolan. Maliyetler çıkınca kendisiyle ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Ama beni asıl üzen şu oldu; o milletvekilimizin soru önergesi, Yunanistan'ın gazetelerinde manşet oldu. Ben üzüldüm, bilmiyorum o sayın milletvekili üzüldü mü, sevindi mi? Şimdi bize diyor ki 'Niye arıyorsunuz?' Bu işin doğasında var; ancak arayanlar bulabiliyor. Biz arayacağız, buluncaya kadar da aramaya kararlıyız. Sizin de duanıza ihtiyacımız var. İnşallah başkası buldu biz de bulacağız. Sadece denizde değil, karada da aramalarımızı çoğalttık."'ÇÖLLOLAR'I TEKRAR İŞLETMEYE AÇACAĞIZ'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, konuşmasının devamında, B Termik Santrali'nde yapılan görüşmenin sonucunu da açıklayarak, EÜAŞ Genel Müdürü'ne işçileri mağdur etmeyecek formül bulması için talimat verdiğini söyledi. Bakan Dönmez, 6- 11 Şubat 2011'de, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan 2 ayrı göçüğün meydana geldiği Çöllolar Kömür Sahası'yla ilgili firma tarafından kendilerine müracaat olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:"Çöllolar'da maalesef elim bir kaza geçirdik. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyorum ondan dolayı da hukuken o saha kapatıldı mahkeme kararlarıyla. Şimdi konu, son çıkan yasayla birlikte tekrar önümüze geldi. Firmanın yazılı bir müracaatı var, EÜAŞ'a tasfiye etmek istiyorlar. Tasfiye sürecini tamamladıktan sonra Çölloları da tekrar işletmeye açacağız inşallah."