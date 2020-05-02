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KAHRAMANMARAŞ Balık tutarken gölete düşüp boğuldu

Balık tutarken gölete düşüp boğulduKAHRAMANMARAŞ'ta, Abdullah Ardıç (35), arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken gölete düşüp, boğuldu.

02.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:28
Balık tutarken gölete düşüp boğuldu
KAHRAMANMARAŞ'ta, Abdullah Ardıç (35), arkadaşlarıyla birlikte balık tutarken gölete düşüp, boğuldu.
Olay, dün akşam Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Ardıç, 2 arkadaşıyla birlikte Uzunbağ mevkisindeki gölete balık tutmaya gitti. İddiaya göre bir süre sonra dengesini kaybederek gölete düştü. Suda kaybolan Ardıç'ın arkadaşlarının yardım istemesi üzerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, gölette arama çalışması başlattı. İtfaiyenin dalgıçları kısa süre sonra Ardıç'ın cansız bedenine ulaştı.
Göletten çıkarılan Abdullah Ardıç'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. KAHRAMANMARAŞ Balık tutarken gölete düşüp boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel, Haber

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