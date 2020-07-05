KAHRAMANMARAŞ Baraj gölünde kaybolan genç, kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Baraj gölünde kaybolan genç, kalp masajına rağmen kurtarılamadıKAHRAMANMARAŞ'ta Muhammet Uykun (15), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

05.07.2020 19:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:44
Baraj gölünde kaybolan genç, kalp masajına rağmen kurtarılamadı
KAHRAMANMARAŞ'ta Muhammet Uykun (15), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu. Dalgıçlar tarafından çıkarıldığı kıyıda kalp masajıyla hayata dönen Uykun, götürüldüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Kılavuzlu Mahallesi'ndeki Kılavuz Baraj'ında meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Uykun, arkadaşları ile birlikte serinlemek için baraja girdi. Uykun bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın sonunda Muhammet Uykun barajdan çıkardı.
KIYIDA HAYATA DÖNDÜ, HASTANEDE ÖLDÜ
Hemen baraj kenarına getirilen Muhammet Uykun'a ekipler müdahale etti. Yapılan kalp masajı sonucu hayata dönen Uykun, hemen ambulansla hastaneye götürüldü. Uykun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. KAHRAMANMARAŞ Baraj gölünde kaybolan genç, kalp masajına rağmen kurtarılamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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