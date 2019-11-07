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Kahramanmaraş Barosu, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Burak Gül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.

07.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:36 Kahramanmaraş Barosu, TBB'nin olağanüstü genel kurula götürülmesine karşı
Kahramanmaraş Barosu Başkanı Burak Gül, Türkiye Barolar Birliğinin (TBB) olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmadıklarını bildirdi.
Gül, yaptığı yazılı açıklamada, genel kurul çağrılarının birliğe zarar vereceğini düşündüğünü belirtti.
Yargı reformu sürecinin önemine işaret eden Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye Barolar Birliğinin olağanüstü genel kurula götürülmesine yönelik girişimleri doğru bulmuyoruz. Bu genel kurul çağrılarının birliğimize zarar vereceğini düşünüyoruz. Yargı reformu sürecinde mesleğimizin sorunları çözülmeye başlamışken ve ikinci paket için çalışmaların yürütüldüğü bu aşamada, ülkemizin ve meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği ve mesleğimize zarar vereceği kanısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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