KAHRAMANMARAŞ Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi

Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildiKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal, sezaryen ile 8 yavru dünyaya getiren sokak köpeğine 'Şeker' adını verdi.

24.05.2020 23:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:38
Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal, sezaryen ile 8 yavru dünyaya getiren sokak köpeğine 'Şeker' adını verdi.
Andırın ilçesinde yaşayan Samet Çuhadar, bir sokak köpeğinin doğum yapmak üzere olduğunu fark edince veteriner hekimler Bayram Parmaksız ve Yunus Emre Dal'dan yardım istedi. Veteriner hekimler de hemen köpeği alıp, kliniğe götürdü. İki veteriner, köpeğe sezaryenle doğum yaptırdı.
8 yavru doğuran sokak köpeğine ise Ramazan Bayramı nedeniyle 'Şeker' adını verdiler.
4'Ü NEFES ALMIYORDU
Veteriner hekim Bayram Parmaksız, "Gelen ihbar üzerine meslektaşımla birlikte hemen harekete geçtik. Yanına gittiğimizde köpeğin durumu çok kötüydü. Kliniğimize getirerek sezaryene aldık. Dört yavrunun nefes almadığını fark ettik. Aspirasyon ile yavruları hayata döndürdük. Köpeğin ismini meslektaşımla birlikte 'Şeker' koyduk" dedi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yavrulara ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirten Yunus Emre Dal da 'Ameliyat ile 8 tane yavruyu kurtardık. Gayet başarılı bir operasyon oldu. İlaçlarını verip, iğnelerini yapıp, rehabilitasyona aldık. Şeker ve yavrularının sağlık durumları gayet iyi' dedi KAHRAMANMARAŞ Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe ’Şeker’ adı verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Andırın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ANAR’ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı Haber
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Son Dakika: Ankara’da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı Haber
Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Haber
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Afyonkarahisar’da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye’de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:32: KAHRAMANMARAŞ Bayramda 8 yavru doğuran köpeğe 'Şeker' adı verildi - Haber 23:27: Şehit kızı babasının mezar taşındaki fotoğrafı öptü - Haber 23:27: KADIKÖY'DE BIÇAKLI KAVGA: 4 YARALI - Haber 23:27: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var - Haber 23:25: Adıyaman'da havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber 22:57: ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı - Haberler 21:57: Son Dakika: Ankara'da bir araç polis noktasına daldı: 6 polis yaralı - Haberler 21:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki Müslümanlara seslendiği konuşmasında dünyaya Filistin mesajı verdi - Haber 17:18: Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı - Haberler