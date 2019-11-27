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Kahramanmaraş büyük organizasyona hazır

2019 Türkiye Offroad Şampiyonası, Kahramanlar Offroad Kulübü (KAROFF) tarafından 30 Kasım-01 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 6. Ayak yarışı ile noktalanıyor.

27.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:40Kahramanmaraş büyük organizasyona hazır

Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl etkinlikleri kapsamında destekçisi olduğu Alpedo sponsorluğunda düzenlenecek olan organizasyon Kahramanmaraş'ın en önemli doğal varlıklarından Kapıçam Tabiat Parkı'nda yapılacak.

24 ulusal, 20 mahalli klasmanda olmak üzere 44 araç ve 88 sporcunun mücadele edeceği yarış, seyir keyfi yüksek, adrenalin dolu heyecanlı parkurlarda iki ayrı günde iki ayrı özel etapta gerçekleşecek. Ekipler, 30 Kasım 2019 Cumartesi günü sata 10:30'dan itibaren '100. Yıl Kurtuluş' etabında 1 2019 Pazar günü ise Alpedo seyirci özel etabında mücadele edecekler.

Aynı zamanda 2019 Akdeniz Offroad Kupası'nın 4. ayağı olan organizasyon, 1 Aralık 2019 Pazar günü Saat 18:00 de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak.


Kahramanmaraş, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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