Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Kahramanmaraş için sandığa giden vatandaşlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kahramanmaraş seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kahramanmaraş'ta kim önde? Kahramanmaraş seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

KAHRAMANMARAŞBÜYÜKŞEHİR 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Hayrettin Güngör, Cumhur İttifakı kapsamında yarışacak. Millet İttifakı adına ise CHP'den Ali Öztunç gösterildi. DSP adına Mehmet Kenger, Vatan Partisi adına Cafer Sincer ve SP adına Mustafa Vahdet Sürücü, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

KAHRAMANMARAŞ İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Kahramanmaraş Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.

KAHRAMANMARAŞBÜYÜKŞEHİR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kahramanmaraş'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Kahramanmaraş'ta 2014'de yerel seçimlerde AK Parti adına Fatih Mehmet Erkoç, CHP adına Ünal Ateş aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre Ak Parti % 58,82 oy oranı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP ise % 30,46 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Ünal Ateş %6,32 oy oranı ile 3, HDP adayı Salih Baykal% 1,30 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.