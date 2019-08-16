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Kahramanmaraş Ceyhan Nehri'nde kayboldu

Ceyhan Nehri'nde kaybolduKahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Hikmet Hamit (25), serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu.

16.08.2019 23:17
Kahramanmaraş Ceyhan Nehri'nde kayboldu
Ceyhan Nehri'nde kayboldu
Kahramanmaraş'ta Suriye uyruklu Hikmet Hamit (25), serinlemek için girdiği Ceyhan Nehri'nde kayboldu.
Akşam saatlerinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Kılavuzlu mesire alanı mevkiinden Ceyhan Nehri'ne giren Hikmet Hamit, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kılavuzlu Barajı'nın kapakları kapatılarak suyun debisi düştükten sonra dalgıçlar nehre girip Hikmet Bulut'u bulmak için çalışma başlattı, ancak çalışmalar sonuçsuz kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler, yarın sabah devam etmek üzere çalışmalara ara verdi.
Kahramanmaraş Ceyhan Nehri'nde kayboldu

Kahramanmaraş, Suriye, Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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