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Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım

Kahramanmaraş'ta 19 yaşındaki bir kız, polis tarafından "sokağa çıkma yasağı" konusunda uyarıldı. Ceza yazılan genç kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" diyerek tepki gösterdi.

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:59

Kahramanmaraş 'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

392 LİRA İDARİ PARA CEZASI YAZILDI

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı.

"CANIM İSTEDİ ÇIKTIM"

Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Polis, Güncel

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Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı
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