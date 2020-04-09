Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor

Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyorKAHRAMANMARAŞ'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi.

09.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:51
Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
KAHRAMANMARAŞ'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.
Kentte koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis , çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.
'SIKINTI ÇIKARIRIM'
Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsal sıkıntı çıkarırım burada" dedi.
Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı. KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haberler
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
’Açız’ diyen vatandaşa ’Geber’ yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı Haberler
"Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Sosyal Hizmetler bürokratı görevden alındı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında Haberler
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
90 bin mahkuma tahliye yolunu açan düzenlemeye karşı çıktı:İlke yok, gizli af var Haberler
90 bin mahkuma tahliye yolunu açan düzenlemeye karşı çıktı:İlke yok, gizli af var
Haberler ›› Güncel ››KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:50: Pendik Belediyesi, koronavirüsle mücadelede sahada çalışan personeline bin lira ikramiye verecek - Haber 13:49: Kapı kapı gezip on binlerce maske dağıttılar - Haber 13:49: Karacabey, can dostları unutmuyor - Haber 13:48: Başkan Kayda'dan sağlıkçılara mektup - Haber 13:48: Tomarza Belediye Başkanı Şahin, siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi - Haber 13:25: İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum - Haber 13:23: Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında - Haber 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor 12:17: WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret eden trans birey, evinde ölü bulundu - Haberler 12:04: Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı - Haber