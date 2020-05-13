KAHRAMANMARAŞ Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş

Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermişCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı telefonla arayarak teşekkür ettiği Mukadder Öksüz'ün bağışladığı yüzüğün kayınvalidesinin hediyesi olduğu ortaya çıktı.

13.05.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.05.2020 16:06
Cumhurbaşkanı'nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı telefonla arayarak teşekkür ettiği Mukadder Öksüz'ün bağışladığı yüzüğün kayınvalidesinin hediyesi olduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mukadder Öksüz (48), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup ile altın yüzük göndererek, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Öksüz'ü telefonla arayarak teşekkür etti.
2 çocuk annesi Mukadder Öksüz'ü bugün de Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ziyaret etti. Doğan, kampanyaya gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiği Mukadder Öksüz'e çiçek hediye etti. Mukadder Öksüz, "Ben bunu reklam için yapmadım. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın daima halk olarak arkasında olduğumuzu bilmesini istedim. Bunun için yüzüğümü gönderdim. İnşallah başkalarına da güzel örnek olur" dedi.
Mukadder Öksüz'ün gönderdiği yüzüğün kayınvalidesinin hediyesi olduğu öğrenildi. Kayınvalidesinin çok sevdiği için hediye ettiği yüzüğün, Mukadder Öksüz'ün tek ziynet eşyası olduğu belirtildi. KAHRAMANMARAŞ Cumhurbaşkanı’nın teşekkür ettiği kadın, dayanışma kampanyasına yüzüğünü göndermiş

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Haber

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