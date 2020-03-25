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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki ceza infaz kurumlarında bugüne kadar gerek personeller gerekse tutuklu ve hükümlüler olmak üzere hiçbir kişide koronavirüs vakası ya da şüphesinin tespit edilmediğini bildirdi.

25.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:52
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs açıklaması Açıklaması
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki ceza infaz kurumlarında bugüne kadar gerek personeller gerekse tutuklu ve hükümlüler olmak üzere hiçbir kişide koronavirüs vakası ya da şüphesinin tespit edilmediğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan, "Türkoğlu Kampüs Ceza İnfaz Kurumunda bir kişide koronavirüs tespit edildiğine" yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.
Açıklamada, "Türkoğlu 1 ve 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Aksu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bugüne kadar gerek personeller gerekse
tutuklu ve hükümlüler olmak üzere hiçbir kişide koronavirüs vakası ya da şüphesi tespit edilmedi" ifadesi kullanıldı.
Ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlere ilişkinin duyurunun da daha önce yapıldığı anımsatılan açıklamada şöyle denildi:
"Kahramanmaraş ilimizde bulunan tüm ceza infaz kurumlarımızda kamuoyunda koronavirüs adıyla bilinen, bulaşıcı hastalıkla ilgili gerekli bütün sağlık tedbirleri üst düzeyde alınmış olup uygulaması titizlikle yürütülmekte ve takip edilmektedir."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Başsavcı, Güncel

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