Haberler » Güncel » Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi

Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi

Kahramanmaraş'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

13.10.2019 14:33Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi
Kahramanmaraş'ta, örgü dokuma atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangını haber alıp, iş yerine gelen Suriyeli Naci Sultan, makinelerinin yandığını görünce fenalaştı.
İstasyon Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Naci Sultan'a ait örgü okuma atölyesinde, öğle saatlerinde, yangın çıktı. Atölyeden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, elektrik kontağında çıktığı sanılan yangına kırdıkları duvar, pencere ve kapılardan müdahale etti. İtfaiyecilerin 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, iplik balyalarının büyük bölümü ile makineler yandı. Yangın haberini alarak, iş yerine gelen Naci Sultan, olay yerinde fenalık geçirdi. Sultan'ı, yakınları teskin etmeye çalıştı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, Naci Sultan'ın yakınları ve çalışanlar, yanmayan iplikleri iş yerinin dışına taşıdı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:33 Bursa boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı
14:33 Kahramanmaraş dokuma atölyesinin yandığını görünce fenalık geçirdi
14:33 Tarsus'daki kazada sebzeler yola saçıldı 2 yaralı
14:33 Polis "Hacivat ve Karagöz"le çocuklara güvenliği öğretiyor
14:30 Nobel Barış Ödülü'nün Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'ye verilmesi kutlandı - ADDİS
14:30 Barış Pınarı Harekatı'nda 24 terörist teslim oldu
14:29 Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı - BOLU
13.10.2019 14:37:22