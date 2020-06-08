KAHRAMANMARAŞ-Eda'nın öldüğü kavgada, yaralı eski ve yeni eşleri cinayet şüphelisi

Eda'nın öldüğü kavgada, yaralı eski ve yeni eşleri cinayet şüphelisiKAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Eda Nur Şahin (24), eski eşi Fırat Gültekin'in (30) evine gitti.

08.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:05
Eda'nın öldüğü kavgada, yaralı eski ve yeni eşleri cinayet şüphelisi
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Eda Nur Şahin (24), eski eşi Fırat Gültekin'in (30) evine gitti. Genç kadının eşi Hüseyin Şahin de (30) eve gidince bıçaklı kavga çıktı. Eda Nur Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, Fırat Gültekin ile Hüseyin Şahin ise ağır yaralandı. Eda Nur Şahin'in eski eşi mi yoksa yeni eşi tarafından mı öldürüldüğü, soruşturma sonunda ortaya çıkacak
Dün akşam saatlerinde Güneşli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Eda Nur Şahin, bir süre önce boşandığı 2 kızının babası Fırat Gültekin'in evine gitti. Genç kadın, giderken yanına boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Hüseyin Şahin'den olan 1 yaşındaki oğlunu da aldı. Hüseyin Şahin de dün akşam saatlerinde Fırat Gültekin'in evine gitti. Bir süre sonra 3'ü arasında tartışma çıktı. Tartışma birden büyüdü ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
KADIN OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Fırat Gültekin'i apartmanın önünde, Hüseyin Şahin ile Eda Nur Şahin'i de kapısını kırarak girdikleri evde kanlar içinde yatarken buldu. Kadının olay yerinde öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, eski ve yeni eşini ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Fırat Gültekin ile Hüseyin Şahin'in hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
KATİL SORUŞTURMA SONUCUNDA BELİRLENECEK
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Eda Nur Şahin'in eski eşi mi yoksa yeni eşi tarafından mı öldürüldüğü henüz belirlenemedi. Katilin kim olduğu, soruşturma sonunda ortaya çıkacak.
Öte yandan olayın yaşandığı apartmanda ise cinayetin izleri görüldü. Apartmanın girişinde kan izleri yer alırken, 5'inci kattaki dairenin de polis şeridiyle kapatıldığı görüldü. KAHRAMANMARAŞ-Eda’nın öldüğü kavgada, yaralı eski ve yeni eşleri cinayet şüphelisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Eda Nur, Fırat, Güncel, Haber

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