KAHRAMANMARAŞ Ekmek almaya çıktığını söyledi cezadan kurtulamadı

Ekmek almaya çıktığını söyledi cezadan kurtulamadı

KAHRAMANMARAŞ'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan Mehmet Deşer'e(39), 392 lira para cezası kesildi. Ekmek almak için sokağa çıktığını belirten Deşer, ceza yazan polise tepki göstererek "Ne yapalım, 1 tane ekmeği 400 liraya verdi bana" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı uygulanan 24 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kalırken, polisler de denetim yaptı. Trabzon Caddesi'nde yapılan denetimler sırasında polis Mehmet Deşer ile Samet Birkiye'yi(29) durdurdu. Polis, Deşer ve Birkiye'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari par cezası yazdı.

Ekmek almak için dışarı çıktığını belirten Mehmet Deşer ceza yazılmasına tepki göstererek, "Ev aşağıda, köşeden dönüp ekmek alacaktım. Ekmek poşeti elimde olsa kimse ceza kesmeyecek, 'Ekmek almaya gitmiş, ekmeğini alıp eve gidiyor' diyecekti. Ne yapalım, 1 tane ekmeği 400 liraya verdi bana" dedi.