Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'

Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrısı yapmak üzere, kırmızı trafik ışığına 'Evde Kal', sarıya 'neeşgörüyon', yeşile de 'eve git' yazısı ekledi.

27.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:16
Elbistan 'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi Belediyesi, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrısı yapmak üzere, kırmızı trafik ışığına 'Evde Kal', sarıya 'neeşgörüyon', yeşile de 'eve git' yazısı ekledi.
Elbistan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri çalışmalarına devam ederken, vatandaşlara sürekli yaptığı evde kal çağrısını bu defa trafik ışıkları arcılığıyla yaptı. Belediye, şehrin bazı noktalarındaki trafik ışıklarını kaldırıp, 'evde kal', 'neeşgörüyon' ve 'eve git' yazıları bulunan trafik ışıkları yerleştirdi. Kırmızı ışık yandığında ev işaretiyle evde kal yazısı yazarken, sarı ışıkta neeşgörüyon yazısı yanıyor. Araçların hareket etmeye başlamasını sağlayan yeşil ışıkta ise eve git yazısı yanıyor.
Yapılan çalışma hakkında belediyeden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirlerini her alanda hayata taşıdıklarını, bu kapsamda vatandaşların dikkatini çekmek ve evde kalmalarını sağlayabilmek için trafik ışıklarında değişikliğe gidildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bu çerçevede trafik ışıklarına evde kal, Elbistan dilinde çokça yer alan neeş görüyon (ne iş görüyorsun) ve eve git yazıları yazdık. Bu virüse karşı en önemli önlem evde kalmalarıdır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalmalarıdır. Şunu unutmasınlar ki hayat eve sığar."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
KAHRAMANMARAŞ Elbistan’da trafik ışıklarıyla mesajda ’neeşgörüyon’

Kaynak: DHA

Etiketler: Elbistan Belediyesi, Elbistan, Güncel

Haberin Videosu :

KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 92’ye vaka sayısı 5698’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi
İtalya’da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134’e yükseldi Haberler
İtalya'da en ölümcül gün! Korona ölümleri 9 bin 134'e yükseldi
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak Haberler
Bu akşamdan itibaren şehirlerarası otobüs seferleri kısıtlanacak
Soylu’dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL’e gerek yok demem Haberler
Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 belde ve köy karantinaya alındı
İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik

Son Dakika Güncel Haberleri

19:53: -Pakistan Halkından Sağlık Çalışanlarına Beyaz Bayraklı Destek - Haber 19:52: Nizip ve Karkamış'ta sel tarım arazilerinde hasara yol açtı - Haber 19:52: Malatya'da kaçak medikal malzemeye el kondu - Haber 19:51: Kaçak üretilen 42 bin 620 tıbbi maske ele geçirildi - Haber 19:51: New York'ta mobil morglar kuruldu - Haber 19:46: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi - Haber 19:36: Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi - Haber 19:14: Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak - Haber 18:57: Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem - Haber 18:52: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı - Haber 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber