Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün tanıtım filminde "Evde kal" mesajı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı tanıtım filminde, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlardan evde kalmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan Polis Haftası kutlamaları kapsamında, emniyet mensuplarının halkın huzur ve güvenliği için yaptığı mücadeleyi anlatmak için tanıtım filmi hazırladı.

Yeni hizmet binasının dış cephe drone görüntüsü ile başlayan filmde, "Sevgili hemşehrilerimiz, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen evde kalalım, dışarı çıkmayalım." mesajı yer aldı.

Filmin devamında polis memurları ellerine aldıkları, "Evde Kal Türkiye, Evde Kal Kahramanmaraş" yazılı pankartlarla koronavirüse karşı yaptıkları mücadeleyi anlattı. Polisler, klipte sosyal mesafenin önemi de gösterdi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de filmin sonunda bir konuşma yaparak, kentin her sokağında polislerin görev aldığını söyledi.

Koronavirüsle ilgili önemli tedbirler aldıklarını belirten İnci, "Evde hayat vardır. Polis geçmişte olduğu gibi sizlerin can ve mal güvenliği için bugün de dışarıdadır. Sizler rahat olun. Bizler, sizler için varız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA