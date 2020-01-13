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Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

13.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:18Kahramanmaraş emniyeti, hırsızlığa karşı uyardı
'ta polis ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesinde, ikametten ve açıktan hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla konutları ziyaret etti.
İkametler ve inşaat halindeki yapıları ziyaret eden ekipler, bohçacı ve dilenci görünümlü şahıslara karşı duyarlı olunması gerektiğini belirtti. Kapıların mutlak suretle kilitlenmesi, ikamet sahiplerinin tanımadığı kişilere kapılarını açmamaları, inşaat sahiplerinin ve bekçilerin açıktan hırsızlık konularına karşı duyarlı olmaları, şüpheli şahısların ise 155 Polis imdat hattına bildirmeleri istendi.
Yaklaşık 200 ikametin ziyaret edilerek vatandaşlara bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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