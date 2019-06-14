14.06.2019 23:32
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KAHRAMANMARAŞ FETÖ'den aranan şüpheli, 3 yıl sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı

FETÖ'den aranan şüpheli, 3 yıl sonra Kahramanmaraş'ta yakalandıTERÖR örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 3 yıldır, 4 ayrı mahkemece aranan A.G. (47), Kahramanmaraş'ta jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

FETÖ'den aranan şüpheli, 3 yıl sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı
TERÖR örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 3 yıldır, 4 ayrı mahkemece aranan A.G. (47), Kahramanmaraş'ta jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan A.G.'nin Saçaklızade Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Diyarbakır Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 1 Ocak 2016, Elbistan Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz 2016, Diyarbakır 5'inci Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 ve Silvan Sulh Ceza Hakimliğinin 2016 tarihli yakalama kararı bulunan A.G., saklandığı adreste jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen A.G., burada yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Kahramanmaraş Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.KAHRAMANMARAŞ FETÖ'den aranan şüpheli, 3 yıl sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı
Kaynak: DHA
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