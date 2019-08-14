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KAHRAMANMARAŞ FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandıAksaray'da, terör örgütü FETÖPDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A. (39), bayram ziyareti için geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalandı.

14.08.2019 19:11
KAHRAMANMARAŞ FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı
FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı
Aksaray'da, terör örgütü FETÖPDY'ye üye olduğu iddiasıyla aranan M.A. (39), bayram ziyareti için geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgügü FETÖPDY'ye üye olmak suçundan aranan M.A.'nın bayram ziyareti için memleketi Kahramarmaraş'ın Dereli Mahallesi'ndeki akrabaların evinde olduğu bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler M.A.'yı akrabaların evinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ FETÖ'den aranırken, bayram ziyaretinde yakalandı

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Kaynak: DHA

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