20.06.2019 12:44
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KAHRAMANMARAŞ Galericilerin bıçaklı kavgası 1 ağır yaralı -

Galericilerin bıçaklı kavgası 1 ağır yaralı - (ÖZEL)-Kahramanmaraş'ta, galericiler arasında çıkan kavgada Ufuk B. (55), bıçaklanarak, ağır yaralandı.

Galericilerin bıçaklı kavgası 1 ağır yaralı - (ÖZEL)-
Kahramanmaraş'ta, galericiler arasında çıkan kavgada Ufuk B. (55), bıçaklanarak, ağır yaralandı.
Olay, dün geceBinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre galericilik yapan Mustafa N. ve Ufuk B. arasında otomobil alışverişinden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Mustafa N., Ufuk B.'yi karnından bıçaklayarak, kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ufuk B., olayı gören vatandaşlar tarafından otomobille Necip FazılŞehir Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ufuk B., KahramanmaraşSütçü İmam ÜniversitesiSağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ufuk B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olayın ardından kaçan Mustafa N.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAHRAMANMARAŞ Galericilerin bıçaklı kavgası 1 ağır yaralı -
Kaynak: DHA
Binevler Mahallesi,Kahramanmaraş,Güncel

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