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Kahramanmaraş halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandıKahramanmaraş'ta, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu.

05.11.2019 18:47 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:49
Halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ta, binanın dış cephe sıvasını yapan işçilerin olduğu iskelenin halatı koptu. Yaklaşık 9 metreden düşen 2 işçi, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Cücük (21) ve Mustafa Çam (32), iddiaya göre, binanın dış cephe sıvasını yapmak için iskeleyle yaklaşık 9 metre yükseğe çıktı. İşçiler çalışırken, birden halat koptu ve iskelenin bir tarafı devrildi. İskeleyle birlikte zemine düşen 2 işçi yaralandı. İşçilere ilk müdahaleyi yapan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mustafa Çam ile Hüseyin Cücük'ü ambulanslarla kentteki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş halatı kopan iskeleden düşen 2 işçi yaralandı

Yavuz Selim Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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