19.06.2019 21:05
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KAHRAMANMARAŞ Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı.

Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskınla Mustafa M.'yi mahallede gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa M., mahkemece tutuklandı.KAHRAMANMARAŞ Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı
Kaynak: DHA
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