KAHRAMANMARAŞ Havaya ateş açıp gizlendiği evde operasyonla yakalandı

Havaya ateş açıp gizlendiği evde operasyonla yakalandı (ÖZEL)KAHRAMANMARAŞ'ta, iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken şüphelilerden H.T. (15) tabancayla hava rastgele ateş açarak kaçtı. Mahalledeki bir eve giren H.T., olay yerine sevk edilen özel harekat başta olmak üzere çok sayıda ekibin çağrılarıyla dışarı çıktı. Gözaltına alınan H.T. emniyete götürüldü.Olay, akşam saatlerinde Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya polisler müdahale etti. Müdahale sırasında H.T. elinde silahla olay yerinden kaçmaya çalışınca polisle arasında kovalamaca başladı. H.T. rastgele havaya ateş açarak koşmaya devam edip, ber süre sonra 50'nci Sokak'taki evlerden birine girdi. Şüpheli polisin 'teslim ol' çağrılarına olumsuz yanıt verdi. H.T.'nin aynı mahalledeki yakınları da evin önünde toplanırken, bölgeye özel harekat başta olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çağrılarının ardından H.T., bir süre sonra dışarı çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. H.T.'nin tabancasının da kurusıkı olduğu öğrenildi.