KAHRAMANMARAŞ Her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu

Kaynak: DHA

Her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulunduKAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, akşam saatlerinde kaybolan ve her yerde aranan 4 yaşındaki Mustafa, buğday tarlasında uyurken bulundu.İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Mustafa Yanık 'ı yakınları her yerde aradı ancak olumlu bir sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, 30 komando, 25 güvenlik korucusu ve 15 jandarma ile birlikte küçük Mustafa'yı bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca Kahramanmaraş 'tan sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de çalışmalara katıldı.Küçük çocuğun kaybolduğu bölgede arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucunda gece saatlerinde Mustafa Yanık'ı evlerine 500 metre uzaklıktaki buğday tarlasında uyurken buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük Mutafa, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.