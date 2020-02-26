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Kahramanmaraş heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi

Heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önlediKAHRAMANMARAŞ'ta öğrenci servis minibüsünün geçeceği yolda heyelan meydana geldi.

26.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:58
Heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi
KAHRAMANMARAŞ'ta öğrenci servis minibüsünün geçeceği yolda heyelan meydana geldi. Servis şoförü Ramazan Oğulluk, aracını durdurarak faciayı önlerken, heyelan anını da cep telefonuyla kaydetti.
Heyelan, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çokran Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Oğulluk, minibüsü ile çocukları okula götürürken Ballık mevkiine geldiğinde yolun ortasında toprak olduğunu fark etti. Aracını durduran Oğulluk, yamaçta hareketlilik olduğunu görünce cep telefonunu çıkarıp kayda başladı. Bu sırada çocukları yanında durması konusunda uyaran Ramazan Oğulluk kayıttayken birden heyelan meydana geldi. Ramazan Oğulluk'un heyelanı fark edip, servis aracını durdurması olası faciayı önledi.
Kahramanmaraş heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi

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Kaynak: DHA


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