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Kahramanmaraş'ın cadde ve sokakları boş kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilirken, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

11.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:32
Kahramanmaraş'ın cadde ve sokakları boş kaldı

KAHRAMANMARAŞ'ta, İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilirken, cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

Kahramanmaraş , 2000 yılında yapılan genel nüfus sayımında uygulanan sokağa çıkma yasağından sonra tarihinin en sessiz günlerinden birine uyandı. Şehrin en işlek cadde ve yolları bomboş kaldı. Trabzon Bulvarı'nda, belediyenin temizlik görevlileri ve polis dışında kimse olmadığı gözlenirken, tüm iş yerlerinin kapalı olduğu bulvarda sessizlik hakim oldu. Öte yandan polis de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik denetimler yaptı. Denetimlerde yaya ve araçla gidenleri durduran polis, çalışma belgelerini kontrol ettikten sonra ev ve iş yerlerine gitmeleri konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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