Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP...

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hanifi Sarıaltun kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanifi Sarıaltun 7 bin 51, İYİ Parti adayı Ahmet Nazım Engizek 6 bin 150 oy aldı.<br><br>Sarıaltun'un öz geçmişi -<br><br>1959 yılında Çağlayancerit'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş merkezde tamamladı. 1984'te Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında memuriyete başladı. 1988-1990 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 2014 yılında TÜİK daire başkanlığı görevindeyken emekli oldu.<br><br>Evli ve iki çocuk babası, İngilizce biliyor.