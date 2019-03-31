31 Mart 2019, 19:59
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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP...

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hanifi Sarıaltun kazandı.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Hanifi Sarıaltun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanifi Sarıaltun 7 bin 51, İYİ Parti adayı Ahmet Nazım Engizek 6 bin 150 oy aldı.

Sarıaltun'un öz geçmişi -

1959 yılında Çağlayancerit'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş merkezde tamamladı. 1984'te Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında memuriyete başladı. 1988-1990 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. 2014 yılında TÜİK daire başkanlığı görevindeyken emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babası, İngilizce biliyor. Hanifi Sarıaltun, MHP, Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Güncel
Kaynak: AA