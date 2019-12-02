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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak.

02.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:36Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümüne özel tertip edilecek etkinliklerin, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ünal, paylaşımında, "Bu anlamlı karardan ötürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Kahramanmaraşlılar olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Kararın şehrimizdeki milli mücadele bilincine derin katkılar sağlayacağına inanıyor, 'hayırlı olmasını' diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Kahramanmaraş'ın kurtuluşu
21 Ocak-11 Şubat 1920 tarihlerinde tek başına verdiği kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran, ardından da çevre illerin yardımına koşan Maraş halkının bu kahramanlığı, 5 Nisan 1925'te kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.
Kurtuluş mücadelesinden sonra Meclisten gelen "şehirde Kurtuluş Savaşı'na katılanların bildirilmesinin" istendiği yazıya, "Maraş'ta Milli Mücadele'ye katılmayan tek bir fert bile yoktur" cevabının verildiği kente, 7 Şubat 1973 tarihinde TBMM tarafından "Kahraman" unvanı verildi.
Kahramanmaraş halkı, 1925'ten bu yana "12 Şubat Kurtuluş Günü'nde şanlı Türk bayrağına İstiklal madalyasını takarak destansı geçmişini gururla anıyor.
TBMM tarafından verilen "Kahraman" unvanının beratı ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamındaki özel hazırlanmış çelik kasada korunuyor.

Kahramanmaraş, Mahir Ünal, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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