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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihçi ve Yazar Şevki Karabekiroğlu, ilkokul öğrencilerine kurtuluş mücadelesini anlattı.

10.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:22Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tarihçi ve Yazar Şevki Karabekiroğlu, ilkokul öğrencilerine kurtuluş mücadelesini anlattı.
Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı konferansta 21 Ocak - 11 Şubat 1920 tarihlerinde verilen kurtuluş mücadelesiyle şehri Fransız işgalinden kurtaran, ardından da çevre illerin yardımına koşan Maraş halkının kahramanlığı anlatıldı.
Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklama yapan Şevki Karabekiroğlu, "Ben gençlerin bu konuya bu kadar ilgi ve merakı olduğunu bilmiyordum. Çok harika dönüşler var. Aşk ile koşan yorulmuyor diyorlar ya, bu tempo içerisinde aşk ile koşuyoruz fakat şehrimizin kahramanlığını gençlere aktarmanın gururunu yaşadıkça bu yorgunluğu unutuyoruz." dedi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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