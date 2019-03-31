Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kahramanmaraş
'ın Ekinözü
ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti
adayı Bilal Eker
seçildi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Eker 3 bin 872, CHP
adayı Fatih Vicdan
3 bin 565, Saadet Partisi
adayı Oktay Ceyhan
37 oy aldı.
Eker'in öz geçmişi Malatya
'nın Darende
ilçesinde doğan Eker, ilk, orta ve lise eğitimini Ekinözü ilçesinde tamamladı. Elbistan
Şeker Fabrikasında çalışan Eker, Şeker-İş Sendikasında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaski Müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Eker, AK Parti Ekinözü İlçe Teşkilat Başkanlığı yaptı.
Eker, evli ve 2 çocuk babası.
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Kaynak: AA