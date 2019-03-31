31 Mart 2019, 23:03
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Bilal Eker seçildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde belediye başkanlığına AK Parti adayı Bilal Eker seçildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Eker 3 bin 872, CHP adayı Fatih Vicdan 3 bin 565, Saadet Partisi adayı Oktay Ceyhan 37 oy aldı.

Eker'in öz geçmişi

Malatya'nın Darende ilçesinde doğan Eker, ilk, orta ve lise eğitimini Ekinözü ilçesinde tamamladı.

Elbistan Şeker Fabrikasında çalışan Eker, Şeker-İş Sendikasında Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kaski Müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Eker, AK Parti Ekinözü İlçe Teşkilat Başkanlığı yaptı.

Eker, evli ve 2 çocuk babası. Bilal Eker, Kahramanmaraş, AK Parti, Ekinözü, Güncel
Kaynak: AA