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Kahramanmaraş'ın "EXPO 2023" çalışmaları iş dünyasıyla paylaşıldı

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentte düzenlenecek EXPO 2023 çalışmalarını iş dünyasıyla paylaşarak, ""Bu projenin 1 milyar doların üzerinde Kahramanmaraşımıza artı değer katacağını düşünüyoruz.

29.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:48
'ta, Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kentte düzenlenecek EXPO 2023 çalışmalarını iş dünyasıyla paylaşarak, ""Bu projenin 1 milyar doların üzerinde Kahramanmaraşımıza artı değer katacağını düşünüyoruz." dedi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 16. Olağan Toplantısı'nın onur konuğu olan Mahçiçek, EXPO 2023'e ilişkin çalışmaları iş dünyası temsilcilerine anlattığı konuşmasında, etkinliği kente kazandırmak için çok çalıştıklarını söyledi.
Bir ilçe belediyesi olarak böyle bir etkinliği düzenlemeye hak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mahçiçek, "Bizim bir hikayemiz olmalıydı. O hikaye için aşağı yukarı 1,5 sene çalıştık. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için EXPO'ya talip olduk." dedi.
Mahçiçek,EXPO'ların dünyanın en önemli organizasyonlarından bir tanesi olduğunu belirteterek, Kahramanmaraş'taki EXPO'nun sadece bir ay değil 365 gün kullanılıp, ziyaret edilmesi için hazırlık yaptıklarını vurguladı.
Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 2 milyon kişinin Kahramanmaraş'a gelmesini öngördüklerini ifade eden Mahçiçek, şöyle konuştu:
"Bu projenin 1 milyar doların üzerinde Kahramanmaraşımıza artı değer katacağını düşünüyoruz. Kahramanmaraş'ı bir marka haline getireceğini umuyoruz. Yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapıp, bir marka şehir haline dönüştüreceğiz. EXPO'ların faydalarını arkadaşlarımız her yerde anlatıyor. EXPO'ya yabancı ülkeler, bakanlıklar, yabancı insanlar, il ve ilçe belediyeleri, yerli yabancı üniversiteler, devlet kurumları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları, ilk ve ortaöğretim kurumları, özel okullar, yerli yabancı sivil toplum kuruluşları, dernekler, firmalar katılacak. İç mekan ve dış mekan kurulacak. Tanıtım faaliyetleri yapılacak. Sergiler açılacak, özellikle yabancı ülkelerin milli günlerinin bizim EXPO'muzda kutlanması sağlanacak. Konserler olacak ve uluslararası firmalarla yatırım imkanımız olacak."
Mahçiçek, bugüne kadar 24 ülkenin EXPO 2023'e katılmak için kendilerine bildirimde bulunduğunu belirtti.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'in konuşmasının ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da üniversiteyle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Kahramanmaraş'ın

Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA


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