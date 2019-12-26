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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.

26.12.2019 20:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:50 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışıyla nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.
Etkili olan kar yağışıyla ilçenin mevkisinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) bölgeyi besleyen 154 bin voltluk elektrik iletim hattının kopması ve direklerin devrilmesi sonucu 2 gündür yaşanan kesintinin ardından çalışma yapan ekipler, yapılan onarımın ardından farklı bir hattı devreye aldı.
Hatta enerji verilmesinin ardından ilçe merkezine elektrikler geldi.
Ekiplerin, Saraycık bölgesindeki bölgeyi besleyen 154 bin voltluk hattı da devreye almak için çalışmasını sürdürüyor.
Öte yandan ekiplerin bölgede devrilen ve telleri kopmuş elektrik direklerinin onarımını da sürdürdüğü öğrenildi.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Kahramanmaraş, Saraycık, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

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