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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.

26.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 26.12.2019 23:48 Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine elektrik verilmeye başlandı
'ın ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 gündür yaşanan kesintinin ardından bölgeye elektrik verilmeye başlandı.
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki tüm trafolara enerji verildiği belirtildi.
Ekiplerin olumsuzluklara karşın teyakkuzda olduğu bildirilen açıklamada, "Göksun ilçe merkezindeki tüm trafolara enerji verilmiş olup, lokal arızalara müdahale edilmektedir. Kırsalda ise can ve mal güvenliği için şebeke kontrol edilmeden enerji verilmemektedir. Ekiplerimizin çalışması gece de dahil aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: AA

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