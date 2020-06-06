KAHRAMANMARAŞ 'İNNİK'TEN ÇIKARDIKLARI KAR İLE SERİNLİYORLAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, vatandaşlar yazın bile karın erimediği halk arasında 'İnnik' olarak adlandırılan 20 metre derinlikteki kayalık bölgede bulunan karları toplayıp, pekmezle karıştırarak 'Karsambaç' adını verdikleri karışımı yiyerek serinlemenin keyfini yaşıyor.

06.06.2020 08:32 | Son Güncelleme: 06.06.2020 08:38
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, vatandaşlar yazın bile karın erimediği halk arasında 'İnnik' olarak adlandırılan 20 metre derinlikteki kayalık bölgede bulunan karları toplayıp, pekmezle karıştırarak 'Karsambaç' adını verdikleri karışımı yiyerek serinlemenin keyfini yaşıyor.
Andırın kırsalında yer alan 1700 rakımlı Çiğşar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yılda serinlemek için innikten kar çıkarmaya başladı. Yaklaşık 20 metre derinlikteki kayalıkların bulunduğu bölüme tahta merdivenlerle inen ve biriken karları elleriyle çıkaran mahalle sakinleri, daha sonra üzerine pekmez dökerek karsambaç yapıyor. Sıcak havada serinleme keyfi yaşayan mahalle sakinlerinden Niyazi Canpolat, "Yaz aylarında serinlemek için bu inniklerde bulunan karları topluyoruz. Yerin yaklaşım 20 metre derinliğinde olan ve yaz boyunca erimeyen karları buradan çıkartıp pekmezle karıştırarak karsambaç yapıyoruz. Sonra da karsambaç yiyerek serinliyoruz" dedi. KAHRAMANMARAŞ ’İNNİK’TEN ÇIKARDIKLARI KAR İLE SERİNLİYORLAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Andırın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı Haber
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
İngiltere’de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya’nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter’in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu Haber
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson’ın Donald Trump’ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu’ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL’lik vurgun yaptı Haber
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Haberler››Güncel››KAHRAMANMARAŞ 'İNNİK'TEN ÇIKARDIKLARI KAR İLE SERİNLİYORLAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

08:32: Son dakika haber: ERZURUM İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE 'SANAL' MEZUNİYET TÖRENİ - Haber 08:32: BATMAN BU KÖYDE İMECE USULÜYLE HER GÜN BİR AİLENİN TARLASINA PİRİNÇ EKİLİYOR - Haber 08:32: KAHRAMANMARAŞ 'İNNİK'TEN ÇIKARDIKLARI KAR İLE SERİNLİYORLAR - Haber 08:17: Genç tasarımcının 'Xanthos' koleksiyonuna tam not - Haber 08:16: Yarışlı Gölü'nün misafiri flamingolar geldi - Haber 23:40: Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü - Haber 23:13: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi - Haber 22:52: İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi - Haber 20:34: Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı - Spor 08:49: Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı - Haberler